(Di martedì 12 dicembre 2023) Tra loro Calabria, Lukaku, Zalewski e Fazio. MILANO - Sono, tutti per una giornata, i calciatoridalsportivo inA dopo le gare dell'ultimo. Si tratta di Gonzalez ...

Fiorentina, Barone: 'Chiederò di prorogare l'inizio dei lavori al Franchi finché non sarà pronto lo stadio Padovani'

... che dovrebbero partire ad aprile - maggio 2024, e terminare a dicembre 2024 - gennaio 2025, però nel frattempo bisogna comunicare alla Legadove andremo a giocare la prossima stagione e dove ...

Calcio: Serie A. Giudice, otto squalificati per un turno Tiscali

La magia del colpo di tacco: Muriel, Zaccagni e gli altri gol spettacolari della Serie A La Gazzetta dello Sport

Calcio:una giornata di squalifica per Lukaku, salta Bologna-Roma

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Romelu Lukaku non sarà tra i protagonisti del sedicesimo turno di campionato. Il bomber belga della Roma - come decido dal giudice sportivo - è infatti stato squalificato per u ...

Corbo: "Rigori negati al Napoli Degli arbitri si lamentano le piccole"

"Se partecipi alla Serie A, devi farti il segno della croce ... Il VAR doveva sanare gli equivoci e tutti gli errori del calcio italiano, ma l'errore è il grande patrimonio degli arbitri per fare ...