Calcio | Puma non sarà più sponsor della nazionale di Israele

ROMA, 12 DIC – Niente più Puma sulle maglie. Israele dovrà trovarsi un nuovo fornitore per le divise da gioco della propria nazionale. La decisione è stata comunicata dalla stessa casa di abbigliament ...

Puma non rinnova la sponsorizzazione della nazionale di calcio israeliana ma precisa: “Deciso prima del 7 ottobre”

