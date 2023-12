Calcio | malore per Zdenek Zeman | come sta l’allenatore

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’annuncio del Pescaraperdi. A renderlo noto lo stesso club con un breve annuncio sui social. Questa mattina, prima dell’allenamento, Misterha avuto un lieve attacco ischemico transitorio. È ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. Le sue condizioni sono buone e stabili, ma necessita di ulteriori accertamenti. Forza Mister!. Nato a Praga, classe 1947, Yeman, in passato ha allenato anche Roma, Napoli e Lazio, Poi da febbraio dell’anno scorso, è tornato per la terza volta in carriera a guidare il Pescara, sfiorando la promozione in Serie B. Attualmente sta guidando il club nel girone B di serie C: la società è al terzo posto ma a -12 dalla cima occupata dal Cesena. Nel match di ...