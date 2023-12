(Di martedì 12 dicembre 2023) Tra i tanti premi previsti anche quello di miglior allenatore dell'anno DUBAI (EMIRATI ARABI) - Ventisette milioni di voti per decidere le rose dei finalisti per i Dubai2023. La cerimonia ufficiale in programma il 19 gennaio c'è grande attesa per la lotta che riguarda le 11 stel

News su Calcio: Globe Soccer Awards. Ancelotti e Spalletti sfidano Guardiola

Ronaldo, Messi, Bellingham: ecco la rosa dei Globe Soccer Awards

...con focus sull'Italia - il Serie A Best Digital Content by a Player e il Serie A Best Digital Content by a Club - sono state introdotte per questa edizione in virtù della nuova partnership tra...

Ronaldo, Messi, Bellingham: ecco la rosa dei Globe Soccer Awards Agenzia ANSA

LEGA SERIE A ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP CON I DUBAI GLOBE SOCCER AWARDS Lega Seria A

Un Professore, le nuove puntate di stasera su Rai 1: le anticipazioni

Nuovo appuntamento Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, ecco sinossi e riassunto delle puntate del 12 dicembre 2023.

Ronaldo, Messi, Bellingham: ecco la rosa dei Globe Soccer Awards

I tifosi da tutto il mondo hanno espresso un numero record di 27 milioni di voti per decidere le rose dei finalisti per i Dubai Globe Soccer Awards 2023, organizzati in collaborazione con il Dubai Spo ...