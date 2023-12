(Di martedì 12 dicembre 2023) "Comunque sono soddisfatto su tutto il lavoro che stiamo facendo, e lo è anche Rocco Commisso" FIRENZE - Quello in programma giovedì prossimo fra"è un impegno per il primo ...

Fiorentina, Barone: 'Chiederò di prorogare l'inizio dei lavori al Franchi finché non sarà pronto lo stadio Padovani'

... e terminare a dicembre 2024 - gennaio 2025, però nel frattempo bisogna comunicare alla Legadove andremo a giocare la prossima stagione e dove sarà spostata la- ha detto Barone - .

Calcio: Roma-Fiorentina 1-1 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Calcio: Fiorentina. Barone "Farsi trovare pronti con Ferencvaros"

"Comunque sono soddisfatto su tutto il lavoro che stiamo facendo, e lo è anche Rocco Commisso" FIRENZE (ITALPRESS) - Quello in programma giovedì prossimo fra Ferencvaros e Fiorentina "è un impegno per ...

Calcio:una giornata di squalifica per Lukaku, salta Bologna-Roma

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Romelu Lukaku non sarà tra i protagonisti del sedicesimo turno di campionato. Il bomber belga della Roma - come decido dal giudice sportivo - è infatti stato squalificato per u ...