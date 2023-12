Calcio | Conference Portoghese Godinho dirige Ferencvaros-Fiorentina

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Giovedì in Ungheria ultima gara della fase a gironi diLeague NYON (SVIZZERA) - La Uefa ha designato gli arbitri per l'ultima giornata della fase a gironi diLeague. In campo anche lache giovedì, alle 18.45, sarà impegnata per il girone F in casa degli ungheresi del