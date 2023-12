Calcio | Casini Serie A combattuta dimostra competitività campionato

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) "Siamo sempre soddisfatti quando abbiamo un rendimento che migliora così tanto tra un anno e l'altro". ROMA - "Ilè combattuto in testa, ma anche in coda. Siamo sempre soddisfatti quando abbiamo un rendimento che migliora così tanto tra un anno e l'altro, come il Bologna che è in zona Cha