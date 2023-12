Calcio | Casini | ‘riforme? 100 squadre pro in tre Leghe non presenti in nessun Paese europeo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - “Riforme? Il diritto di intesa esiste in tutte le Federazioni europee su decisioni che riguardano la stessa vita della Lega. Abbiamo dato comunque piena disponibilità ad entrare nel merito delle riforme. Il tema dellenon riguarda le 20 in serie A ma di 100professionistiche distribuite in tre, che non è presente in. Bisognerebbe lavorare su questo e sul potenziamento delle seconde. La serie A ha avuto tanti anni a 16, 18 e 20”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzodurante il convegno "Medicina e Scienza dello Sport" che si tiene all'UniCamillus nell'ambito della serie di seminari "Orizzonti della Medicina”.