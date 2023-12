Calcio | Buffon | ' Chiellini vero leader | grazie per i momenti vissuti insieme'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - "Giorgione, compagno di mille battaglie.abbiamo condiviso gran parte delle nostre carriere.abbiamo lottato, siamo caduti, ci siamo rialzati, abbiamo vinto. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere, undentro e fuori dal campo. Quanto tu sia stato unico già te lo hanno detto in tanti, quello che mi sento di dirti io è un semplice e gigantescoper tutti iche abbiamo vissuto. In bocca al lupo per il tuo futuro amico mio". Così su Instagram Gigisaluta Giorgio, suo compagno alla Juventus e in Nazionale, nel giorno del suo ritiro dalgiocato.