Calcio | Bonucci Juve fa parte della mia vita | sogno ritorno da tecnico

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) "Volevo chiudere la carriera in bianconero, non è stato possibile", dice il difensore dell'Union Berlino BERLINO (GERMANIA) - "Adesso tutto è più facile". Leonardoparla da Berlinosua ultima avventura da calciatore. Un'esperienza nuova dopo unaallantus e in una squadra, l'U