Calciatore ucciso da un fulmine in campo | morto a 21 anni in Brasile Caio Henrique - VIDEO

(Di martedì 12 dicembre 2023)Hernique,dilettantistico brasiliano, èall'età di 21dopo essere stato colpito da undurante una partita di calcio. Il tutto è successo durante la partita giocata a Santo Antônio da Platina, in Paraná (): all'improvviso unè caduto dritto sul

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 5 Dicembre, in prima serata

... L'agente Augustus Gibbons si trova in Brasile per reclutare il celebreNeymar Jr. tra ... e Murphy rimane. La OCP coglie l'occasione per realizzare il robot progettato da Bob Morton , ...

Shock in Brasile, calciatore ucciso da un fulmine in campo TGCOM

Calciatore ucciso in campo da un fulmine: lo ha preso dritto in testa, non c'era nessuna ambulanza Fanpage.it

Calciatore muore a 21 colpito da un fulmine durante la partita: il video choc ripreso dagli spalti

Un calciatore dilettante di 21 anni, Caio Hernique, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita di calcio in Brasile. Caio Henrique stava giocando una partita a ...

Ucciso da un fulmine in campo: la tragedia che ha dell'incredibile

Una partita amatoriale, il dramma impronosticabile, nessuna ambulanza a soccorrerlo. Altri sei giocatori sono rimasti feriti ...