Calciatore ucciso da un fulmine a 21 anni | allo stadio non c’erano ambulanze

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Muore a 21in campo colpito da un. Una tragedia che ha letteralmente sconvolto il calcio brasiliano. Nelle deflagrazione altri sei giocatori sono rimasti feriti. Il fatto è avvenuto durante una una partita amatoriale a Santo Antonio da Platina, nello stato del Paraná, dove pare non ci fossero; tant’è che le vittime sarebbero state portate in macchina all’ospedale municipale della città. Per Caio Henrique, questo il nome dello sfortunato, non c’è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo nel nosocomio. Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio La sciagura è avvenuta domenica pomeriggioEleuterio da Silva, durante una partita tra l’Unidos de Santo Antonio da Platina, la squadra di casa, e l’Uniao Japirense, per Copa Regional de ...