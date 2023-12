Calabria salta Milan-Monza | ufficiale la squalifica del Giudice Sportivo

Calcio:una giornata di squalifica per Lukaku, salta Bologna - Roma

Squalificati altri sette giocatori in Serie A tra cui l'altro romanista Nicola Zalewski Nicola, Federico Fazio (Salernitana), Davide(Milan), Ondrej Duda (Hellas Verona), Ruan Tressoldi (...

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Romelu Lukaku non sarà tra i protagonisti del sedicesimo turno di campionato. Il bomber belga della Roma - come decido dal giudice sportivo - è infatti stato squalificato per u ...

In attesa del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, ecco gli squalificati per la giornata 16 di Serie A. Saranno in 8 a saltare il prossimo turno.