(Di martedì 12 dicembre 2023) Ancora una volta unapazzesca per il: sotto 0 - 1 colal 94' eal 99' regalano i tre punti a ...

News su Cagliari - Sassuolo 2 - 1, highlights: Lapadula e Pavoletti, la rimonta

Cagliari - Sassuolo, gomitata di Sulemana, Thorstvedt perde due denti

Una gomitata di Sulemana ha fatto perdere due denti a Kristian Thorstvedt all'11' di: non ha impedito, però, al centrocampista neroverde di rimanere in campo per tutta la ...

Thorstvedt, gomitata e gioca senza due denti: cosa è successo in Cagliari-Sassuolo Corriere della Sera

Il gol nei minuti di recupero è diventato ormai la specialità dell'attaccante del Cagliari: tutte le sue reti dopo il 90'

Il gol nei minuti di recupero è diventato ormai la specialità dell'attaccante del Cagliari: tutte le sue reti dopo il 90' ...

Pavoletti alla Van Basten, l'acrobazia che ribalta il Sassuolo

Altra vittoria nel finale per il Cagliari di Claudio Ranieri: la decide il numero 30 con una giocata incredibile all'ultimo secondo ...