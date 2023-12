Cagliari-Sassuolo 2-1 | decidono Lapadula e Pavoletti

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte il2 a 1. A segnare i gol per itani sono Gianlucaal 94esimo e Leonardoal 99esimo minuto. Aveva aperto le marcature per ilMartin Erlic al settimo minuto. Con questa vittoria ilsale a 13 punti al 16esimo posto mentre ilresta fermo a 15 punti. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

