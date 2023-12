(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte il2 a 1. A segnare i gol per itani sono Gianlucaal 94esimo e Leonardoal 99esimo minuto. Aveva aperto le marcature per ilMartin Erlic al settimo minuto. Con questa vittoria ilsale a 13 punti al 16esimo posto mentre ilresta fermo a 15 punti. L'articolo proviene da Italia Sera.

News su Cagliari-Sassuolo 2-1: decide Lapadula e Pavoletti

Sassuolo, Dionisi: 'Thorstvedt ha perso due denti e Sulemana non è stato neanche ammonito, assurdo'

Commenta per primo L'allenatore del, Alessio Dionisi ha dichiarato dopo la sconfitta in rimonta per 2 - 1 nel posticipo di campionato in Serie A sul campo del: 'E' una partita un po' particolare, difficile da ...

Pavoletti al 99', rimonta Cagliari: Sassuolo ko Sky Sport

Cagliari-Sassuolo 2-1, Lapadula e Pavoletti firmano la rimonta nel recupero: la classifica di Serie A Calciomercato.com

Il Cagliari non muore mai, Leonardo Pavoletti firma un’altra fantastica rimonta

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (92’ Mancosu), Prati (92’ Petagna), Sulemana (58’ Luvumbo), Nandez (58’ Pavoletti), Viola, Oristanio (74’ Shomurodov); Lapadula. A ...

Pagina 542030 - sottopagina 01

11/12 22:46 Calcio, Serie A: Cagliari-Sassuolo 2-1 11/12 13:45 Papa:in Italia cagnolini al posto figli 11/12 13:45 Papa:in Italia cagnolini al posto bimbi ...