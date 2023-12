Cagliari | Pavoletti | “Siamo una squadra che non muore mai”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo il gol del 2-1 che ha regalato i tre punti alcontro il Sassuolo, Leonardoha parlato ai microfoni di DAZN: “unaimmortale. Tutte le voltea un passo dal cadere nel baratro, ma con cuore e determinazione spesso riprendiamo le partite. Non ho ancora capito come ho segnato, forse in rovesciata, non mi era mai capitato“. Il bomber dei rossoblù ha poi concluso: “Quando vediamo l’avversario ferito ci proviamo sempre, si accende un motore diverso.vivi e lo dimostriamo tutte le partite“. SportFace.