Burraco fatale | tutto quello che c’è da sapere sul film

il divano dei giusti - che vediamo stasera so che non resisterete al richiamo della commedia...

Marco Giusti per Dagospia1 Che vediamo stasera Tanto lo so che stasera in chiaro non resisterete al richiamo della commedia al femminile di Giuliana Gamba su Rai Due alle 21, 20 '' con Claudia ...

Burraco fatale, su Rai 2 il film con Claudia Gerini e Angela Finocchiaro La Gazzetta dello Sport

Dov'è stato girato Burraco Fatale: le location del film in onda questa sera su Rai 2 Fanpage.it

Dov’è stato girato “Burraco Fatale”: le location del film in onda questa sera su Rai 2

Stasera, 12 dicembre, va in onda su Rai 2 “Burraco Fatale” la commedia al femminile con Angela Finocchiaro, Claudia Gerini e Caterina ...

Burraco fatale, su Rai 2 il film con Claudia Gerini e Angela Finocchiaro

Burraco fatale è un film sentimentale firmato da Giuliana Gamba che ha fatto il suo debutto fuori concorso al Bari International Film Festival dello stesso anno. Una commedia interamente dedicata al ...