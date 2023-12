Burraco Fatale | film su Rai2 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Questa sera, martedì 12 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il, che prosegue la serie dedicata a Paola Cortellesi. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro amiche da sempre, unite dalla passione per il. In comune, però, hanno anche delle vite private molto meno soddisfacenti. Irma è una donna separata che vive con il figlio Marco. È una donna forte e indipendente, ma è anche molto sola. Eugenia è una casalinga annoiata e frustrata, che sogna una vita più eccitante. Miranda è una donna in carriera, ma è sempre insoddisfatta del suo lavoro. Rina è ...