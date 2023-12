Bruno Barbieri | ”Io burbero e severo? Solo con chi non sa cucinare!”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Sperimentare è nell’anima dello chef sl a carne sintetica e farine di grillo” La Stampa, di Luca Dondoni, pag. 31 Piccante, accattivante e con la sorpresa del giudice ombra»:sintetizza così il 13° Masterchef Italia da giovedì su Sky. Per le selezioni i tre giudici, il decano, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno affiancati da un quarto giudice misterioso. Quest’anno si festeggia un traguardo speciale con l’episodio numero 300 e tra gli ospiti il ritorno di Joe Bastianich e delserissimo re dei dolci Iginio Massari. «MasterChef ha cambiato il pensiero gastronomico delle persone – dice– e ha permesso di far capire che questo è un vero mestiere. Grazie anche alle storie che raccontiamo, al ristorante non si va piùper riempirsi la ...