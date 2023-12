Brumotti aggredito a Ponticelli | “Mi sono nascosto in un sottoscala”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ieri sera, uno dei conduttori e giornalisti più coraggiosi di Canale 5, Vittorio, come al suo solito, si è intrufolato tra le piazze più pericolose d’Italia, al fine di diminuirne la criminalità. Nello specifico,si trovava a Ponticella, quartiere di Napoli protagonista del terribile stupro di due bambine nel 1983. Intento a girare un’inchiesta sullo spaccio di droga nel Parco Topolino, è stato interrotto bruscamente da un gruppo di ragazzi, non contenti della sua presenza nel loro quartiere. “Eravamo lì per documentare lo spaccio, poco distante da dove due mesi ...