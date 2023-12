Bridgerton | svelate le date di uscita della terza stagione!

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Netflix ha appena annunciato la data d’attesissima stagione di! Il terzo capitoloserie tv sarà distribuita in due parti: la prima prevista per il 16 maggio e la seconda il 13 giugno 2024. Gioite per questa notizia emozionante. La Stagione 3 diarriverà in due parti: parte 1 il 16 maggio e parte 2 il 13 giugno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) L'articolo proviene da Isa e Chia.