Bridgerton | resa nota la data di uscita terza stagione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sarà divisa in due parti Netflix e Shondaland annunciano l’arrivo dell’attesissimadicon un video narrato da Lady Whistledown in persona. Gli otto episodi saranno rilasciati in due parti, la prima metà il 16 maggio 2024, la seconda il 13 giugno 2024. Stavolta, al centro della storia, la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin(Luke Newton).. (L to R) Luke Newton as Colin, Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 10 of. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 SINOSSI: Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lungaper Colin(Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti ...