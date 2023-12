Bridgerton 3 | la data di uscita della terza stagione | divisa in due parti

Stranger Things 5: per i creatori la quinta stagione sarà 'la più grande stagione di sempre!

... Netflix ha finalmente fissato ladi inizio della produzione per la quinta stagione di ... che era precedentemente detenuto dalla seconda stagione di(193 milioni di ore). - ...

Bridgerton: svelata la data d'uscita della terza stagione Panorama

Bridgerton, svelata la data di uscita della terza stagione Ciak Magazine

Bridgerton: svelata la data d'uscita della terza stagione

I primi quattro episodi saranno online su Netflix a partire da 16 maggio 2024, ma per il finale si dovrà attendere fino al 13 giugno.

‘Bridgerton’ Season 3 Premiere Date Set With 2-Part Rollout

Bridgerton Season 3 will premiere in two parts in 2024, as Netflix is splitting the eight-episode season in half.