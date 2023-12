Brescia | Castelletti | ' da oggi più vicini a bonifica Sin Caffaro | era attesa da anni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Milano, 12 dic. (Adnkronos) - "si aggiunge un altro, fondamentale, tassello che ci avvicina in modo decisivo alladel Sin. La città attende dal'avvio di questa grande operazione e, finalmente, siamo giunti all'aggiudicazione provvisoria". Così la sindaca diLaura, con l'assessora all'Ambiente Camilla Bianchi, commenta la notizia dell'aggiudicazione provvisoria del bando di gara per ladel Sin. "Il percorso fino a qui non è stato semplice -spieganoe Bianchi- ed è risultata fondamentale la collaborazione efficace fra tutti gli enti coinvolti, senza la qualenon ci troveremmo di fronte a questo primo, imprescindibile, traguardo. Ora tutti ...