Bonucci allenatore della Juventus? La promessa fa impazzire i tifosi

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fra Leonardoe laè ben noto come sia andata a finire. Il difensore avrebbe voluto chiudere l’ultimo anno di carriera in bianconero, anche con un ruolo di secondo piano, per ritirarsi da calciatore. La società e Massimiliano Allegri avevano altri piani.è stato costretto a trovarsi un’altra squadra per evitare di passare l’intera stagione fuori rosa e rinunciare alle già flebili chance di partecipare a Euro2024. Il trasferimento diall’Union Berlino Negli ultimi giorni di mercato Leonardoè diventato un calciatore dell’Union Berlino. “È stato un grande cambiamento nella mia vita. Sono solo, la mia famiglia vive a Torino. Il primo mese e mezzo è stato difficile. Mi sono ritrovato solo in una città a me totalmente ...