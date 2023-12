Bologna | Marocchi | «Zirkzee 9 atipico | come Kolivanov»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Le parole di Giancarlo, ex calciatore del, su Joshuae Riccardo Calafiori, protagonisti in rossoblu Riccardo, ex dele ora opinionista per Sky Sport, ha parlato a La Repubblica del momento dei rossoblu, in particolare die Calafiori. Di seguito le sue parole.– «Mi ricorda, sa giocare con entrambi i piedi, è un centravanti davvero, vede il giocopochi, poi mi piace la bellezza del suo controllo di palla, quell’eleganza. È insostituibile. Ma anche se ha già fatto sette gol non me ne aspetto 20, semmai 12, e allora devono segnare gli altri, gli Orsolini, i Karlsson, magari Ferguson deve ripetere la stagione scorsa ed è già a buon ...