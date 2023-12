Bologna | 25 punti in 15 gare | nel 2002 2003 fece meglio | poi il crollo

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilsogna e fa sognare i suoi tifosi. Anche il più ottimista ad inizio stagione infatti faticava ad immaginare un quarto posto dopo quindici partite per gli uomini di Thiago Motta, che fin qui ha perso due sole partite in campionato. Domenica avrà luogo l’inedito scontro diretto per l’ultimo posto Champions trae Roma e per i rossoblù il punteggio ottenuto fin qui è già a suo modo storico. La squadra felsinea ha guadagnato 25nelle prime 15 partite di questo campionato: negli ultimi 55 anni solo nella stagione/03 (27) aveva fattoa questo punto della stagione in Serie A. Un precedente anche da cui trarre una lezione. In quel campionato (a 18 squadre) ilvisse infatti un girone di ritorno da dimenticare, che vide i rossoblù collezionare ...