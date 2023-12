Bollette | in Ue il mercato tutelato esiste ed è la maggioranza | l’Italia non ha saputo difenderlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) di Gianguido Piani* La Commissione Europea mente. Secondo la pubblicazione “Energia, una libera scelta” del 2004 cod. KO-57-03-047-IT-D e rivolta agli utenti finali dei mercati elettrici “la concorrenza dicontribuirà sicuramente a tenere bassi i prezzi” e “nessuno sarà obbligato a cambiare fornitore se non lo vorrà”. Il primo punto non ha retto e non regge alla prova dei fatti, che purtroppo interessano poco gli economisti teorici e la Commissione Ue. Riguardo il secondo, come deve fare chi per libera scelta non vuole lasciare ile l’Acquirente Unico? Tutti i fornitori stabiliscono i prezzi in base a speculazioni di borsa e non ai costi di generazione. L’Acquirente Unico è al momento il solo attore pubblico del, ma alle utenze non vulnerabili questa opzione ora viene tolta. Ancora più ...