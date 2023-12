Blitz Antipirotecnico dei Carabinieri | Sequestrati 600 Kg di Fuochi Illegali per Natale e Capodanno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Teramo - "Operazione contro la Vendita Illecita: Controlli per Evitare Incidenti durante le Festività" Idi Teramo intensificano la lotta contro la vendita illegale did'artificio, sequestrando 600 kg di materiale esplodente vietato. L'azione mira a prevenire gravi incidenti durante le festività natalizie e di fine anno, con controlli nel centro storico e nelle periferie. Il materiale sequestrato includepirotecnici scaduti, privi di etichettatura o addirittura di produzione illegale. Parte di esso è di produzione clandestina, risultando particolarmente pericoloso per la salute umana e animale, sia domestica che selvatica. Alcune persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per il reato di commercializzazione e detenzione illecita di materiale esplodente epirotecnici. I ...