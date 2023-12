Bilancio stravolto e cambio di equilibri in Consiglio Ue | dopo l’Ungheria | anche l’Austria frena sul processo d’adesione ucraino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) I principali governi europei, esponenti delle istituzioni di Bruxelles eil presidente del PPe, Manfred Weber, hanno le idee chiare: l’Unione non può permettersi dire il proprio sostegno all’Ucraina e questo, oltre ai finanziamenti, comprendele procedure per la sua adesione come Stato membro. Fino a ieri c’era una variabile enorme della quale tenere conto, ossia l’opposizione del primo ministro ungherese, Viktor Orbán. Martedì pomeriggio, al termine delAffari Generali, le variabili sono diventate due perché a mettersi di traverso, adesso, èil governo austriaco che si oppone alla “procedura rapida” per l’adesione di Kiev all’Ue. Perché dietro alla presa di posizione di Vienna si nascondo reali questioni economiche e politiche che potrebbero stravolgere gli ...