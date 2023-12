Bilancio Regionale | Tidei Iv | “Per Civitavecchia zero investimenti e nessuna strategia da parte della giunta Rocca”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – “Nel primodell’erain discussione in questi giorni, non si intravedono strategie di sviluppo di ampio respiro ma esclusivamente delle misure minime e di ordinaria amministrazione. Questo appare evidente se guardiamo con attenzione quanto è stato previsto relativamente alle risorse utili per lo sviluppo del territorio die del suo tessuto economico”, afferma la capogruppo di Italia Viva alla Pisana Marietta. “A fronte di numerosi tavoli sul phase out del carbone enecessaria riconversione economica del territorio, durante i quali è stata evocata la necessità di attivare strumenti quali i contratti di sviluppo, spiace purtroppo rilevare che nella manovra finanziaria è stato completamente azzerato il fondo per il ...