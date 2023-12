Biathlon | Lou Jeanmonnot salta la Sprint a Lenzerheide | i motivi dell’assenza della francese

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il Covid colpisce ancora nella Coppa del Mondo di. Dopo quanto accaduto alla tedesca Franziska Preuss, costretta a rinunciare alla tappa di Hochfilzen (Austria), si deve annotare una nuova defezione. Il riferimento è allaLou, risultata positiva al Coronavirus, e quindi non al via delle prime gare in programma nel terzo appuntamento stagionale a(Svizzera). Sulle nevi elvetiche andranno in scena il 14 dicembre una, il 16 l’Inseguimento e il 17 una Mass Start.spera di recuperare per la Mass, come annunciato sul suo post su Instagram: “Tre settimane di emozioni altalenanti, terminate con il Covid-19. Non parteciperò alla, la missione sarà quella di esserci per la Mass Start“. POST SU INSTAGRAM DI LOU ...