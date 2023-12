Biasin | «Inter con Zhang dal 70esimo ai primi 10 posti del ranking»

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 dicembre 2023)difende l’operato deglialla guida dell’. In particolare, il giornalista si concentra sulla grande crescita europea del club. BUON LAVORO ? Fabrizioa Radio Sportiva sul futuro della società: «Nessun aggiornamento sulla vendita dell’. Al momento gli stessi protagonisti non possono avere certezze rispetto a quello che ha in mente la società cinese. L’unica certezza è la scadenza del prestito a maggio. L’con questa proprietà ha fatto un tipo di percorso e sta funzionando perché qualcuno ad un certo punto ha scelto questo management, questo allenatore e questi giocatori. Ma anche se dovesse arrivare un fondo si andrebbe avanti con questo tipo di gestione. L’conè passata dalai ...