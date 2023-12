(Di martedì 12 dicembre 2023) Carla Diamanti, giornalista e travel designer, ha visitato decine di volte la, ma tutto è cambiato dopo l'attacco di Hamas a Israele e la risposta militare di Tel Aviv. Chi ha lavorato con lei come guida racconta una città die una quotidianità molto diverse

News su Betlemme e la Cisgiordania, il racconto della guerra dall'altro lato della Palestina

Morti, feriti, vessazioni: i numeri della strage in Cisgiordania che il governo Meloni non vuole sanzionare

... con scontri e arresti segnalati a, Hebron, Jenin, Nablus e Tulkarem Secondo l'Ufficio ... disturbando la vita quotidiana dei residenti in. Queste azioni hanno impedito l'accesso ...

Betlemme e la Cisgiordania, il racconto della guerra dall'altro lato della Palestina Vanity Fair Italia

Centinaia di vittime in raid su Gaza. Soldati a Ramallah, Betlemme e Nablus, sei morti Euronews Italiano

Betlemme e la Cisgiordania, il racconto della guerra dall'altro lato della Palestina

Carla Diamanti, giornalista e travel designer, ha visitato decine di volte la Cisgiordania, ma tutto è cambiato dopo l'attacco di Hamas a Israele e la risposta militare di Tel Aviv. Chi ha lavorato co ...

Un piano di convivenza in Cisgiordania: mettere in salvo i palestinesi e sradicare Hamas

Nell’insediamento di Kfar Etzion si sentono parole inattese in mezzo ai tuoni, come pace o accoglienza dei palestinesi, mentre fuori tutti urlano: impossibile. L’idea di una confederazione in cui c’è ...