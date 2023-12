Berrettini torna a giocare il 31 dicembre all’Atp 250 di Brisbane

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il tennista romano Matteotornerà ad assaggiare il campo da tennis il 31in occasione del torneo Atp 250 di, la competizione precedente agli Australian Open, che si terrà dal 14 al 28 gennaio.sarà costretto a disputare le qualificazioni, poiché al momento è al 92esimo posto del ranking mondiale e non gioca un match dallo scorso agosto. Nel tabellone troviamo altri tennisti come: Rune, Dimitrov, Shelton, Humbert, Korda, Baez, Etcheverry, Karatsev, Arnaldi e Nadal, che usufruirà di una wild-card, ossia un permesso speciale accordato ad atleti che non avrebbero diritto di partecipazione. Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su Now. IL TENNISTA AZZURRO SU INSTAGRAM QUALCHE SETTIMANA FA: Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff ...

Tennis, Bertolucci attacca Binaghi: "Non sa gestire il successo". Poi una previsione su Sinner e Berrettini

Fiducia in. Bertolucciall'attacco. Nel corso di un'intervista con Il Fatto Quotidiano, l'ex tennista Paolo Bertoluccisulla vicenda: " Non so perché ci sia astio nei nostri ...

Matteo Berrettini torna in campo a Stoccolma: gli avversari che troverà e le teste di serie Eurosport IT

Tennis, Matteo Berrettini: quando torna in campo dopo l'infortunio agli US Open Today.it

Davis: Pietrangeli, 'Con Berrettini Italia squadra da battere'

"L'Italia in Coppa Davis Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà come quella da battere". (ANSA) ...

Tennis: Pietrangeli, ‘Coppa Davis Con ritorno Berrettini non ce n’è per nessuno’

Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - “Con il ritorno di Berrettini non c’è n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà in Coppa Davis come quella da battere”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli durante ...