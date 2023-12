Beppe Grillo ricoverato

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 dicembre 2023)dalla scorsa domenica è statoall’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Le condizioni generali di salute sono buone e il problema che l’ha colpito non è considerato grave. I medici hanno comunque valutato di tenerlo in osservazione. Nel pomeriggio il comico e fondatore dei 5Stelle potrebbe essere dimesso. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola Porro.