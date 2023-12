Beppe Grillo ricoverato in ospedale Ansia per il fondatore dei 5 stelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Brutte notizie per, che è statoin. La notizia è arrivata nelle ultime ore e sta allarmando i sostenitori deldel Movimento Cinque, insieme a Gianroberto Casaleggio. A riferire i dettagli è stato Il Tirreno, che ha fatto il punto della situazione su quanto successo. Tra l’altro le prossime ore sono delicate per la sua famiglia, visto che inizierà il processo a carico del figlio, accusato di un reato decisamente grave. Infatti, il giovane Ciroè stato messo sotto accusa per la presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza, insieme agli amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Ma tornando a, è stato dunquein ...