(Di martedì 12 dicembre 2023) Il comicoin(Livorno). Non si tratterebbe di niente di grave. Il garante del Movimento 5 Stelle si è10aled è stato trattenuto per accertamenti.

News su Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina: si è presentato in pronto soccorso domenica 10 dicembre

Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina

Le sue condizioni non destano preoccupazioni e già in giornata potrebbe essere dimessoè ricoverato da domenica scorsa all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. L'attore comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, che è proprietario di una villa a Marina di Bibbona, ...

Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina da domenica: accertamenti in corso, come sta il Garante del M5S Virgilio Notizie

Grillo ricoverato in ospedale a Cecina Corriere della Sera

Ciro Grillo a processo per stupro, l'amico dj ai pm: «Rapporto consenziente». Domani in aula i video «sconvolgenti» delle violenze

Riprende il processo per stupro che vede imputato Ciro Grillo, figlio del leader dei Cinque Stelle con Beppe Grillo. Ha ammesso di aver avuto un rapporto consenziente con la ragazza, ma ...

Beppe Grillo ricoverato a Cecina: potrebbe essere dimesso oggi

Beppe Grillo è stato ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Il garante del Movimento 5 Stelle è arrivato al pronto soccorso domenica mattina e i medici hanno deciso di tenerlo in ...