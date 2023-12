Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 dicembre 2023), da domenica, all’di. Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle si trova nella struttura sanitaria in provincia di Livorno, dove è arrivato domenica mattina al pronto soccorso. I medici hanno deciso di teneresotto osservazione ma le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti e il problema che lo ha colpito non preoccupa i sanitari.è sotto osservazione da qualche giorno, quindi, ma le condizioni di salute del garante pentastellato sono buone. Sono stati svolti esami e accertamenti di vario tipo epotrebbe essere dimesso già nel pomeriggio di oggi, martedì 12 dicembre.Non è la prima volta che ...