Beppe Grillo ricoverato all’ospedale di Cecina | il fondatore del M5s trattenuto per accertamenti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023)da domenica scorsadi, in provincia di Livorno. L’attore comico edel Movimento 5 Stelle, che è proprietario di una villa a Marina di Bibbona, sulla costa sud di Livorno, si sarebbe recato al pronto soccorso per alcunidopo un malessere. I medici lo hannoin osservazione in attesa dei risultati di una serie di analisi. La notizia è stata anticipata, tra gli altri, da Corriere e Repubblica on line. I suoi collaboratori assicurano chesta bene ed il ricovero è stato una misura, appunto, disposta solo a scopo precauzionale per osservazione. I medici hanno deciso di tenerlo sotto osservazione anche se le condizioni generali di salute sono buone e il ...