Beppe Grillo è ricoverato in ospedale a Cecina

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023si trovain. La notizia è stata resa nota dal Tirreno. : il famoso comico e co-fondatore del M5S si è presentato in pronto soccorso domenica 10 dicembre. Secondo le prime indiscrezioni , il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle si è presentato nella mattina di domenica 10 dicembre al pronto soccorso ed è stato trattenuto per accertamenti. Notizia in aggiornamento