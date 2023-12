Benevento | sfiorato il ‘colpaccio’ milionario da Tabachicco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortuna ha girato lo sguardo all’ultimo momento, privando della vincita di un milione di euro un giocatore beneventano. E’ successo da, in corso Vittorio Emanuele a, dove ci si è dovuti “accontentare” di portare a casa una vincita di 2.100 euro. Una consolazione per certi punti di vista, frutto di due quattro centrati al Millionday con un sistema sviluppato dal titolare della ricevitoria Giovanni D’Addona. Il “colpaccio” è sfumato per un nulla, con un cinquestarebbe festeggiando un nuovo. “Ci siamo andati vicini, colgo l’occasione per fare gli auguri al vincitore“, ha sottolineato lo stesso D’Addona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.