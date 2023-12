Beatrice Luzzi pensa di abbandonare il Grande Fratello | “Qui così non posso proprio restare | la cosa che più mi turba è che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventiseiesima puntata del, durante la quale la protagonista indiscussa è stata ancora una volta, la quale continua ad essere attaccata su più fronti da Massimiliano Varrese, Rosannae Sara Ricci. Oltre a doversi difendere dai ripetuti attacchi, però,ieri sera ha vissuto anche dei momenti molto emozionanti: dapprima, infatti, l’attrice ha ripercorso la sua vita tracciandone la linea e poi ha avuto la possibilità di riabbracciare i figli Elia e Valentino. Dopo le difficoltà vissute nelle ultime settimane e la nostalgia per i figli, infatti,aveva espresso il desiderio di poter riabbracciare i suoi ragazzi e capire davvero come stessero guardandoli negli occhi, prima di ...