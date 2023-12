Bayern Monaco | Tuchel | “Sempre speciale giocare a Old Trafford | Kane giocherà”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’allenatore delThomasha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultima gara di Champions League contro il Manchester United: “Sonouna squadra pericolosa: fa parte del loro DNA il riuscire a superare i momenti difficili. Il loro stadio, poi, è in grado di creare momenti speciali. Una partita all’Olduna grande partita. Per questo ci stiamo preparando al meglio perché sono sicuro che affronteremo il miglior United possibile“. Va detto che i Red Devils rischiano seriamente l’eliminazione, mentre per i bavaresi la sfida è una pura formalità poiché hanno già conquistato gli ottavi di finale da primi classificati. Ilperò deve reagire dopo la sconfitta shock in campionato per 5-1 in casa dell’Eintracht Francoforte. ...