Bastianelli: "Il ciclismo femminile può sognare in grande"

L'iridata di Stoccarda parla alla presentazione del Giro Women a Milano. "Un Giro duro, sarà combattuto e fornirà buone indicazioni alla ...

Giro d’Italia Women 2024: presentazione della gara ciclistica

Sono convinta che chi vincerà sul Blockhaus sarà con ogni probabilità la vincitrice del Giro”. Marta Bastianelli: “Il ciclismo femminile sta crescendo e il Giro d’Italia Women sarà una bella sfida, ...

GIRO D'ITALIA WOMEN 2024. OTTO TAPPE, OCCASIONI PER TUTTE E ALLA FINE IL BLOCKHAUS

L’edizione 2023 era partita dalla Toscana per approdare in Sardegna per le frazioni finali, ora invece sarà la Lombardia ad ospitare la grande partenza. Da Brescia all’Abruzzo, il Giro D’Italia Women ...