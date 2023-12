“Basta | io me ne vado” Caos a Bella Ma’ | Diaco litiga con la collega ospite | lei lascia lo studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Clamoroso quanto successo nei giorni scorsi con Pierluigiprotagonista di una lite clamorosa con una. I telespettatori stanno letteralmente cadendo dalle nuvole, dato che non si era nemmeno immaginata una cosa simile. E c’è una spiegazione facile, infatti queste immagini non sono state trasmesse dalla Rai. La registrazione della puntata diMa’ è stata a dir poco turbolenta e ora è venuta fuori tutta la verità. Pierluigiavrebbe avuto una lite pazzesca con lae alla fine quest’ultima se ne sarebbe pure andata dalla trasmissione, che va in onda su Rai2. Non a caso la donna in questione non è mai apparsa perché si è preferito cancellare quella registrazione.c’è stata esclusivamente un’altra conduttrice tv, ma andiamo a scoprire insieme cosa è ...