Basket | il Paris liquida la Reyer Venezia per 100-70 in EuroCup

Leggi su oasport

(Di martedì 12 dicembre 2023) Brutta sconfitta esterna per lanell’undicesima giornata dell’2023-2024. All’Halle Georges Carpentier, i ragazzi di Neven Spahija si spengono dopo un buon primo quarto contro ile perdono con un nettissimo 100-70. A causa di questo ko, la squadra veneta non riesce ad agganciare Joventut e Prometey (che hanno finora giocato una partita in meno) e scala in ottava posizione (ricordiamo che soltanto le prime sei accederanno ai playoff) con un record di 4-7 nel gruppo A, venendo superata anche dal BC Wolves (4-6). Sempre più primo invece ilcon un record di 10-1. Fondamentali questa sera per la compagine francese i 18 punti di Nadir Hifi, i 17 di Tyson Ward e i 13 punti e 6 assist di TJ Shorts, in una partita in cui ben sei giocatori della squadra di casa chiudono con la ...