Basket Gubbio | BKG Christmas for Burkina | quattro giorni di eventi di basket con lo sguardo rivolto alla popolazione del Burkina Faso

(Di martedì 12 dicembre 2023) Avranno inizio il 20 dicembre glinatalizi delall’insegna della solidarietà, denominati BKGfori cui proventi saranno interamente devoluti all’associazione L’Impegno a.p.s.. L’associazione, fondata dal compianto Dott. Luigi Panata ed attualmente coordinata da Gabriele Salciarini, dal 2007 continua ad offrire il proprio sostegnodeluno dei paesi più poveri al mondo, attraverso vari progetti tra cui acqua potabile, adozioni a distanza, sanità, scuole e gemellaggi. Si comincia il 20 Dicembre con le Final FOUR di Coppa Umbra presso la Palestra Polivalente. La prima Semifinale si disputerà ...

Granata, choc da superare: "Giocare subito è un bene"

Il Pontedera in campo oggi per riscattarsi dal ko per 5-0 inflitto dal Pescara. Canzi avvisa: "Il Gubbio Mi aspetto un avversario camaleontico".

Basket Gubbio - Favl Basket Viterbo 71-49

Gubbio: Di Simone 15, Palazzari, Cecchini R. 3, Bossi 2, Rombi 28, Ramayo 10, Fiorucci, Diouf 6, Vispi, Pettinacci 6, Pallotta 1, Flamini. All. Cecchini L.