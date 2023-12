Basket | Eurocup 2023 2024 | Venezia crolla a Parigi | qualificazione più lontana

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’Umana Reyeresce pesantemente sconfitta dalla trasferta in casa del Parisball, valevole per l’undicesima giornata del gruppo A dell’. Ai lagunari vengono battuti con un eloquente 100-70 da quella che comunque è una delle squadre più attrezzate della competizione nonchè seconda forza del campionato francese.: RISULTATI E CLASSIFICHEè riuscita inizialmente a tenere il passo dei padroni di casa, come dimostra il primo quarto chiuso in perfetta parità sul 24-24. Nei parziali successivi però i francesi hanno preso prepotentemente il largo, senza lasciare via di scampo ai ragazzi di coach Spahija. Pesantissimo in particolare il terzo quarto, in cui l’Umana ...